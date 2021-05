De FIA heeft de crash van Charles Leclerc in Q3 onderzocht op mogelijk vals spel. Dat heeft racedirecteur Michael Masi bevestigd. Volgens de Australiër was het echter meteen duidelijk dat het om een fout van de coureur ging. “Ik denk niet dat een coureur zijn auto in die mate zou beschadigen met de gevolgen die dat kan hebben.”

Charles Leclerc crashte in de slotfase van Q3 en zorgde er zo voor dat onder meer Max Verstappen en Carlos Sainz geen tweede, mogelijk snellere tijd konden noteren aan het einde van de kwalificatie. Omdat er in het verleden – Schumacher in 2006, Rosberg in 2014 – al op slinkse wijze poleposities waren veiliggesteld, onderzocht de FIA de crash van Leclerc.

“Het incident werd onmiddellijk bekeken door de wedstrijdleiding en het was voor ons heel duidelijk dat er een fout was gemaakt voor bocht 15”, legt FIA-racedirecteur Michael Masi uit. “Na het bekijken van de data en het beluisteren naar de communicatie binnen het team, denk ik niet dat een coureur zijn auto in die mate zou beschadigen met de gevolgen die dat kan hebben”, oordeelt de Australiër.

Charles Leclerc mocht zijn polepositie dus behouden, maar veel plezier beleefde de Monegask daar niet aan. Tijdens de installatieronde waren er plots problemen met zijn linker aandrijfas, waardoor Leclerc zelfs niet aan de start kon verschijnen. Volgens Ferrari-teambaas Mattia Binotto was dat geen gevolg van de crash een dag eerder. Ferrari zal in Maranello verdere onderzoeken doen naar de oorzaak.

