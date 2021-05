Mattia Binotto wil verder onderzoek afwachten alvorens te concluderen wat er misging voor Charles Leclerc in aanloop naar zijn thuisrace. Volgens Binotto nam Ferrari geen enkel risico door de versnellingsbak van de Monegask niet te vervangen. “Dit was geen gok met de versnellingsbak.”

De diepe zucht van Mattia Binotto wanneer hij aankomt voor de camera’s van Sky Sports spreekt boekdelen. Het was een intens weekend en een intense GP van Monaco voor Ferrari. De Scuderia mengde zich het hele weekend in de strijd vooraan en veroverde zelfs de eerste startpositie met Charles Leclerc, maar moet na de race tevreden zijn met ‘slechts’ een tweede plaats voor Carlos Sainz.

Over de problemen aan de auto van Charles Leclerc voor de race wil Binotto nog geen uitspraken doen. De Ferrari-teambaas wacht daarvoor op verder onderzoek van zijn team. “We moeten eerst begrijpen wat er is gebeurd, maar het heeft niets te maken met de versnellingsbak”, benadrukt de Italiaan. “De gearbox was in orde. Het probleem bevond zich aan andere kant dan degene die geraakt werd tijdens de crash, dus dat moeten we eerst onderzoeken.”

Ferrari nam volgens haar teambaas dus ook geen risico door Leclerc na zijn crash van een dag eerder zo op pad te sturen voor zijn installatierondje. “Zoals ik al zei, dit was geen gok met de versnellingsbak, daar hadden we vertrouwen in. Het gebied waar het probleem zich voordeed, was niet gecontroleerd, want het was niet beschadigd”, legt Binotto uit.

Ondanks de gemiste kans voor Leclerc zijn er ook heel wat positieven voor Ferrari in Monaco. “De auto was erg goed, Carlos scoort zijn eerste podium voor het team en Charles viert Carlos’ podium met het team. Het toont onze teamgeest, we werken samen aan de weg naar boven. Ik denk dat Charles op de juiste manier gereageerd heeft door met het team het podium van Carlos te vieren”, aldus Binotto.

