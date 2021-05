Carlos Sainz heeft met zijn tweede plek in Monaco zijn team Ferrari een schrale troost bezorgd. “Ik vond dat het team een podium verdiende.”

Ferrari begon de zondag met een flinke domper. Charles leclerc, die giseren op pole position kwalificeerde, viel uit voor de race begon. De Monegask verongelukte vlak voor het einde van Q3. Volgens het team was het niet nodig om onderdelen te vervangen. Uiteindelijk bleek de auto van Leclerc toch niet in staat om te starten.

“Wanneer je ziet dat de andere auto op pole niet gaat starten, dan voel je de druk om het weekend te redden”, zegt Sainz die zich als vierde kwalificeerde. “Het draaide allemaal om de start”, zegt hij. “Ferrari mag trots zijn op de auto en de stappen die ze dit jaar hebben gezet.”

Sainz startte door het uitvallen van Leclerc vanaf P3. Omdat Bottas uitviel tijdens zijn pitstop, schoof de Spanjaard nog een plek op. “De auto voelde heel goed vandaag. Ik vond dat het team een podium verdiende.”

Toch is Sainz nog niet helemaal tevreden. Als je mij voor dit weekend zou hebben verteld dat ik twee zou worden, dan was ik daar blij mee”, laat hij weten. “Maar met Charles op pole die niet start en ik die in kwalificatie een goed rondje moet afbreken, voelt het niet zo goed als zou moeten.