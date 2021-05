Yuki Tsunoda was op zaterdag de snelste debutant op Monaco, maar met een zestiende plek op zondag hoeft de Japanner niet tevreden te zijn.

Tsunoda is het kwijt. Na een geweldig debuut in de punten in Bahrein volgden alleen maar mindere resultaten. De Japanner was dertiende in Imola, vijftiende in Portugal en viel uit in Spanje. In Monaco moet Tsunoda het stellen met de zestiende plek. In de kwalificatie was hij sneller dan Nicholas Latifi, Mich Schumacher en Nikita Mazepin, die allen ook voor het eerst Monaco bezochten in een Formule 1-auto. Het Red Bull-talent finishte de race echter achter Latifi.

“Het was een zwaar weekend. Vooral de race”, zegt Tsunoda, die zondag op de harde band begon. AlphaTauri liet de rookie lang doorrijden in de hoop op een late safetycar. In Monaco hoefden de stewards tijdens de race echter niet eens met een gele vlag te zwaaien. “Ik sta achter onze strategie, want we moesten iets anders doen dan de rest van het veld om hier punten te pakken”, laat Tsunoda weten. “We moesten een beetje gokken.”

Ondanks het magere resultaat in de race, zegt Tsunoda dat de snelheid van de auto wel oké was. Het probleem zat hem in de kwalificatie. “Het grootste probleem was dat ik veel tijd verloor in VT2”, aldus Tsunoda. “Ik verloor daardoor een beetje zelfvertrouwen ten opzichte van de anderen en zelfvertrouwen heb je hier echt nodig in kwalificatie.”

Teambaas bij AlphaTauri, Franz Tost, denkt wel dat Tsunoda veel geleerd heeft in Monaco. “Hij heeft hier nooit in een andere klasse gereden, dus dit was zijn eerste race in Monaco. Dat is een circuit dat natuurlijk best moeilijk te leren is in een Formule 1-auto”, zegt Tost. “Ik weet zeker dat hij hier veel ervaring heeft opgedaan, wat hem gaat helpen in de toekomst.”