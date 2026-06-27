Lando Norris kwam er op de hete zaterdag in Oostenrijk niet aan te pas tijdens de kwalificatie. De Brit eindigde met een zesde startplek, nog voordat de strijd tussen de topteams voor de pole position kon losbarsten. Volgens Norris staat McLaren echter waar het team verdient te staan: ‘Al hadden we wel gehoopt op iets meer’.

Terwijl het gevecht om de pole position vooraan het veld dreigde uit te barsten tussen Mercedes, Ferrari en Max Verstappen, kwam McLaren net tekort. Vier tienden eindigde Lando Norris achter de tijd van polesitter George Russell. Goed voor een zesde startplaats voor de regerend wereldkampioen, terwijl teamgenoot Oscar Piastri op P7 bij hem aansluit. Norris klinkt na de sessie voorzichtig tevreden voor de camera’s van F1TV.

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“Het was wel oké. We hebben het goed gedaan; ik dacht dat mijn laatste snelle ronde wel goed was. Misschien dat we in de laatste sector wat verloren. We hadden wel gehoopt op iets meer”, aldus de McLaren-coureur, die vorige jaar nog pole position pakte in Spielberg. “Maar er is op dit moment geen enkele reden waarom we het beter zouden doen dan de auto’s die nu voor ons staan. We hadden op basis van de vrije trainingen iets meer verwacht, maar de andere teams bewaarden gewoon wat meer voor de kwalificatie.”

‘McLaren is niet meer zo goed in hoge temperaturen’

Na een warme kwalificatie in Oostenrijk worden voor de race op zondag ook nog hoge temperaturen voorspelt. Denkt Norris dat dat McLaren nog gaat helpen tijdens de Grand Prix? “We zullen het zien. Het is een lange race en het gaat enorm warm worden”, analyseert Norris, die echter niet al te optimistisch is. “We zijn niet meer zo heel goed met de hoge temperaturen zoals in eerdere jaren. Maar we zitten nog dicht bij de top, en hopen ons voordeel te kunnen doen. Er kan nog veel gebeuren met de juiste strategie.”

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