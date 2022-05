McLaren moet ‘veel verwerken’ na de vrijdagtrainingen in Spanje, stelt Daniel Ricciardo. McLaren had een stevig pakket aan updates meegenomen, maar die bleken nog niet helemaal het gewenste effect te hebben. Desondanks denkt Lando Norris dat het team blij is met sommige verbeteringen aan de MCL36.

Het was voor McLaren een kwestie van veel kilometers maken met de nieuwe updates. Daar had het Britse team met maar liefst tien nieuwe onderdelen, meer dan de andere teams, flink wat werk van gemaakt. Het nieuwe aeropakket leverde echter wat gemengde resultaten op. In de eerste vrije training waren Lando Norris en Daniel Ricciardo nog in de top tien te vinden, later op de middag stonden ze respectievelijk twintigste en vijftiende.

Genoeg werk aan de winkel voor de kwalificatie en de race dus, weet Ricciardo ook. “Er is vandaag heel wat te verwerken”, zei de Australiër op vrijdag. “We hebben in beide sessies heel wat verschillende instellingen geprobeerd. We staan duidelijk nog niet waar we willen staan op de tijdenlijsten, maar er is veel om in te duiken.”

De altijd optimistische Ricciardo verwacht dat McLaren vandaag wat stappen vooruit kan zetten. “Ik denk dat we een aantal dingen en de optimale afstelling voor morgen zullen vinden en hopelijk brengt dat ons binnen de top tien. Op dit moment is er nog veel om te verwerken, dus ik weet niet zo goed hoeveel ik moet kijken naar de tijden van vandaag.”

Nieuw chassis voor Norris

Voor Lando Norris was het een minder goede vrijdag. Zijn tweede vrije training zat er al na zes ronden op nadat hij schade aan de MCL36 had opgelopen. McLaren heeft vannacht het chassis vervangen. “Het was een lastige dag voor mij”, blikt de Brit terug op de vrijdagtrainingen. “Ik denk dat er positieve dingen zijn met de nieuwe onderdelen aan de auto, sommige dingen werkten goed en ik denk dat het team blij is met sommige verbeteringen.”

“Ik maakte een fout in VT2, wat me helaas de rest van de sessie kostte omdat er een beetje schade was aan de vloer. Niet perfect dus, maar desalniettemin ben ik nog steeds hoopvol voor morgen, want de auto lijkt op een fatsoenlijke plek te staan”, aldus Norris.

Foto: Motorsport Images