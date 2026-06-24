Ook McLaren gaat een eigen versie van de veelbesproken ‘Macarena’-vleugel testen in Oostenrijk. Dat maakt de renstal zelf bekend voorafgaand aan het raceweekend op de Red Bull Ring. McLaren is zo de laatste renstal die gaat experimenteren met de vleugel, nadat eerder Ferrari en Red Bull ieder al een eigen ontwerp van de draaiende achtervleugel op hun bolides schroefden.

Ferrari was het eerste team dat al tijdens de wintertestdagen verraste met de zogenoemde ‘Macarena’-vleugel; een achtervleugel die 180 graden draaide voordat deze openklapte en de ‘straight mode’ inschakelde. De vleugel trok meteen veel bekijks. Tijdens de GP Miami introduceerde Red Bull zelfs een eigen versie van de omgekeerde achtervleugel, al was het ontwerp niet helemaal hetzelfde.

McLarens ‘Macarena’-vleugel

Nu is het de beurt aan McLaren. De Britse renstal neemt een volgend soortgelijk concept mee naar Oostenrijk. Tijdens de vrije trainingen zal McLaren met de ‘experimentele achtervleugel’ rijden. “Als onderdeel van ons aanhoudende momentum zal het team kleine detailverbeteringen aanbrengen aan de achterste hoeken van de MCL40. Daarnaast zullen we tijdens de vrije trainingen op vrijdag een experimentele achtervleugel testen”, onthult technisch directeur bij McLaren Neil Houldey in de vooruitblik op Oostenrijk.

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De verwachting is echter dat McLaren de achtervleugel alleen als testonderdeel meeneemt en daarom nog niet in de kwalificatie of race zal gebruiken. “We zijn altijd op zoek naar verfijningen die de prestaties en de rondetijd van de auto verbeteren”, vervolgt Houldey. “Hoewel het totale pakket minder ingrijpend is dan sommige van onze recente updates, maken deze aanpassingen allemaal deel uit van ons ontwikkelingstraject voor het hele seizoen, en blijven we overal waar mogelijk zoeken naar mogelijkheden om de rondetijd te verbeteren.”

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