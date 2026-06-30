McLaren-teambaas Andrea Stella werd in Oostenrijk niet verrast door de wederopstanding van Red Bull en met name Max Verstappen. Na een moeizame start van 2026 kon de Nederlander op de Red Bull Ring voor het eerst weer echt meedoen om de zege. Volgens Stella heeft de competitiviteit van zijn concurrent vooral met de door Red Bull meegebrachte upgrades te maken. McLaren weet daardoor wat het te doen staat: ‘Wij komen zelf nog drie, vier tienden tekort’.

Na een moeizame seizoensstart introduceerde Red Bull voor de tweede keer een groot upgradepakket, ditmaal voor de thuisrace in Oostenrijk. De upgrades wierpen meteen de vruchten af, want Max Verstappen kon het gevecht aangaan met de twee Mercedessen vooraan het veld. Slechts 1,6 seconden was George Russell uiteindelijk eerder over de finishlijn.

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Upgrades

Verstappens teamgenoot Isack Hadjar kon ondertussen het gevecht aangaan met de McLarens. Voor teambaas Andrea Stella is het geen verrassing dat beide Red Bulls weer zo competitief waren tijdens hun thuisrace. “Dit jaar lijkt dit patroon van wie wanneer het meest competitief is vrij consistent te zijn”, legde hij uit in Oostenrijk. “We zien dat er alleen verandering in dit patroon komt als er auto’s zijn die upgrades doorvoeren. Het verbaast me dan ook niet dat Red Bull zich nu in de strijd om de overwinning mengt, want als we kijken naar de hoeveelheid ontwikkelingen die ze hier in Oostenrijk aan de huidige auto hebben doorgevoerd, is het geen verrassing dat ze een paar tienden van een seconde hebben gewonnen.”

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De Italiaan weet daarom ook meteen wat zijn eigen team te doen staat. “We weten van onze kant dat we waarschijnlijk drie, vier tienden van een seconde tekortkomen en dat zien we in de kwalificatie en in de race, en we zien vrijwel hetzelfde patroon op verschillende circuits. Het is dus een zeer consistent beeld en we weten op dit moment precies wat we moeten doen.” Tijdens de GP Oostenrijk eindigden Oscar Piastri en Lando Norris respectievelijk op de vierde en zevende plek.

‘Het blijft wel Red Bull’

Ook voor Norris was de wederopstanding van voormalig titelrivaal Max Verstappen geen verrassing. “Het blijft Red Bull, het blijft een fantastisch team, en het is niet alsof ze eerder slecht waren”, legt de regerend wereldkampioen uit. “Ze kunnen nog steeds heel goede prestaties neerzetten, en ze zijn in Montreal als vierde of tweede geëindigd, dat soort dingen, dus het is niet zo dat ze een slechte auto hadden. Het is gewoon zo dat ze in sommige races moeite hadden. Petje af voor hen.”

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