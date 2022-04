De podiumplaats van Lando Norris in Imola is voor McLaren een bevestiging dat het team de afgelopen races vooruitgang heeft geboekt. Teambaas Andreas Seidl was blij om te zien dat McLaren ‘onder normale omstandigheden’ competitief was.

Het leek een lang seizoen te worden voor McLaren, dat in Bahrein amper in beeld kwam. Maar de afgelopen races hebben laten zien dat het team nog steeds bij de top van het middenveld hoort, met de vijfde en zesde plaats in Australië en nu de podiumplaats voor Lando Norris in Imola. Dat was dan ook precies wat McLaren nodig had, stelt teambaas Andreas Seidl.

Lees ook: Norris glundert na podium in Imola: ‘Dit was beter dan verwacht’

“Het is geweldig om te zien dat we deze consistentie hebben”, aldus Seidl. “En het is geweldig om te zien dat we nu de bevestiging hebben dat Melbourne niet slechts eenmalig was, maar dat de MCL36 echt een goede auto is en een solide basis voor alle verdere ontwikkelingen die nu in de pijplijn zitten.”

Lees ook: Ricciardo trekt boetekleed aan na crash met Sainz: ‘Ik heb zijn en mijn race verpest’

Seidl was blij om te zien dat McLaren ‘onder normale omstandigheden’ competitief was en dat zij uiteindelijk het derde snelste team waren. “Natuurlijk, om in de huidige situatie een podium te scoren, moet een van de twee auto’s van Red Bull of Ferrari een probleem hebben, want die lijken qua prestaties een grote stap voor te liggen, maar tegelijkertijd gaat het niet alleen om prestaties. Het gaat erom dat je het voor elkaar krijgt in zo’n weekend, wat nu het geval was.”