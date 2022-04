Voor Sergio Pérez is het een ‘no-go’ om de Formule 1-kalender nog verder uit te breiden. De Mexicaan snapt dat er meer interesse is om races te organiseren, maar dat gaat ten koste van tijd met zijn gezin: “Als de kalender nog verder uitgebreid wordt, dan doe ik zeker niet meer mee.”

De Formule 1 is booming: meerdere Grands Prix zijn al uitverkocht en er is nog nooit zoveel interesse van landen geweest om een Grand Prix te organiseren. Formule 1-baas Stefano Domenicali stelde op basis van die interesse dat de kalender wel dertig races zou kunnen tellen, al beperken de huidige regels de Formule 1 tot een maximum van 24 races.

Volgend jaar komen Qatar en Las Vegas op de kalender en dat vindt Pérez wel mooi, maar dat de kalender steeds voller raakt hoeft voor hem niet zo. “Natuurlijk is er een grote vraag [naar races], maar aan de andere kant zijn meer races een no-go, althans voor mij”, zegt Pérez in gesprek met The Athletic.

“We hebben zoveel races, we hebben simulatorsessies voor elke race en we hebben veel partnerevenementen. We hebben eigenlijk helemaal geen tijd voor ons gezin”, legt Pérez het grootste nadeel van de kalenderuitbreiding uit. Voor Pérez, vader van twee en binnenkort drie kinderen, is het dan ook duidelijk: “Als de kalender nog verder uitgebreid wordt, dan doe ik zeker niet meer mee.”