De overgang van de Formule 1-uitzendrechten van Ziggo naar Viaplay had wat voeten in de aarde en met name het commentaarduo Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk kreeg in het begin veel kritiek te verduren. “Ik heb gelukkig een brede rug en laat dingen snel van mij afglijden”, zegt Heemskerk hierover in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

“Het was natuurlijk een hele uitdaging om Olav Mol te vervangen”, blikt de commentator terug op de beginperiode. “Dat is een naam met een enorme legacy in Nederland en hij heeft de Formule 1 hier toch wel groot gemaakt. En dan ineens sta jij daar en moet jij het gaan doen. Dat was heel spannend.”

De kritiek was groot in de opstartfase en het duo ontving zelfs doodsbedreigingen. “Het was een interessante periode”, zegt Heemskerk diplomatiek. “Je probeert het goed te doen en het is dan natuurlijk niet leuk om te horen als mensen zo reageren. Mijn grootste geluk is dat ik geen sociale media heb en daarmee filter je al heel veel reacties. Maar in het begin stak het me wel natuurlijk. Ik heb gelukkig een brede rug, dus ik laat dingen snel van me afglijden en heb er niet zo veel last van.”

