Het is officieel: Viaplay zendt de aankomende vijf jaar Formule 1 uit in Nederland. Viaplay heeft de deal rond weten te krijgen en behoudt de exclusieve uitzendrechten van de koningsklasse tot 2029. Dat maakten de streamingsdienst en FOM vandaag bekend via een statement.

Eerder vandaag lieten beide partijen weten het contract van de Zweedse streamingsdienst is verlengd. Naast het streamen van alle sessies op de Viaplay-app, wordt de samenwerking met F1 TV Pro gecontinueerd. Zo kunnen kijkers zonder extra kosten blijven genieten van alle extra’s zoals internationaal commentaar, onboard camera’s, radiocommunicatie enzovoort.

Reactie topman Viaplay

CEO van Viaplay Nederland, Roger Lodewick zei het volgende: “We zijn ontzettend trots dat Formule 1 ook de komende vijf jaar onderdeel is van ons Viaplay aanbod. De sport was een belangrijk onderdeel van de lancering van Viaplay in Nederland. Nu, tweeënhalf jaar later, hebben we een geweldig team, een gevarieerd en hoogstaand product en een prachtige toekomst in het vooruitzicht. Met onze nieuwe lokale organisatiestructuur, zijn we nu nog beter in staat om in te spelen op de behoeftes van het Nederlandse publiek en Viaplay nog beter te verankeren in het Nederlandse medialandschap.“

Reactie Ian Holmes

Ook de Formula 1 Director of Media Rights heeft gereageerd op de verlenging van de samenwerking. Ian Holmes: “Formule 1 en Viaplay delen de gezamenlijke visie om uitzendingen van wereldklasse te produceren, zodat de fans op het puntje van de bank kunnen genieten van alle spanning, drama en opwinding. Dankzij onze toewijding hebben we het aantal kijkers jaar na jaar consequent zien toenemen en blijft de gepassioneerde fanbase alleen maar verder groeien. Deze historische overeenkomst is gekoppeld aan de samenwerking met F1 TV Pro, de eigen streaming service van F1, en zorgt ervoor dat de fans ook de komende jaren niets hoeven te missen van de beste actie op en naast de baan.”