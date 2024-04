De deal is rond, Viaplay behoudt de uitzendrechten van de Formule 1 tot 2029. Meerdere bronnen bevestigen dat de streamingdienst dé aanbieder blijft voor de koningsklasse in Nederland. Na een verhitte strijd met onder andere Ziggo Sport mag het Zweedse platform de Formule 1 nog zeker vijf jaar blijven aanbieden aan de Nederlandse fans.

Naar verluidt heeft Viaplay zeker 45 miljoen euro per jaar neergelegd voor de exclusieve uitzendrechten van de Nederlandse Formule 1. Bij de vorige deal, van 2022 tot en met 2024, ging het om ongeveer dertig miljoen per seizoen. Het gerucht ging al langer dat Viaplay favoriet was voor een nieuwe overeenkomst, ondanks zware concurrentie van Ziggo Sport. Laatstgenoemde partij had tot 2022 de rechten in handen.

LEES OOK: Viaplay op pole voor F1-uitzendrechten na 2025

Volgens ingewijden heeft Viaplay TV – de zogenaamde samenwerking met Talpa’s SBS9 – de FOM over de streep getrokken om de overeenkomst met Viaplay te verlengen. Hiermee wordt een deel van de sport namelijk uitgezonden op het ‘open’ net, wat zwaar weegt voor de grote bazen van de Formule 1. Hierdoor wordt F1-content vrij verkrijgbaar voor het grote publiek, waardoor er mogelijk nieuwe fans naar de sport worden getrokken.

LEES OOK: Wat houdt de F1-deal tussen Talpa en Viaplay in?

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je NU in de winkel of is hieronder digitaal te bestellen (met gratis verzending!)