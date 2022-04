Amper in beeld en puntloos: Mercedes heeft weinig om te juichen na de sprintrace in Imola, waar George Russell en Lewis Hamilton worstelden om in te halen. Reden daarvoor was een gebrek aan topsnelheid, stelt Russell terwijl Hamilton de hoop op een titelstrijd toch wat lijkt op te geven.

Mercedes hoopte in de sprintrace enkele plaatsen goed te maken na de desastreuze kwalificatie, waar voor het eerst sinds 2012 geen Mercedes in Q3 stond. George Russell vertrok vanaf de elfde plek, Lewis Hamilton vanaf de dertiende. Daar kwam echter weinig verandering in: Russell eindigde op dezelfde plek, Hamilton verloor een plekje en start de Grand Prix van Emilia-Romagna vanaf de veertiende plek. Pijnlijker voor Hamilton was dat hij op maar liefst 41 seconden van sprintwinnaar Max Verstappen eindigde, waar zij vorig jaar nog zo fel om de titel streden.

Hamilton is er in ieder geval van overtuigd dat Mercedes het nog kan omdraaien dit seizoen. “We hebben de data”, stelt hij tegen Sky Sports. Hij benadrukt dat er op de achtergrond hard gewerkt wordt, maar hij geeft toe dat Mercedes het ‘dit jaar niet bij het juiste eind’ heeft. “Maar iedereen werkt zo hard als zij kunnen om het recht te zetten.”

Dat betekent voor nu dat hij zijn ambities voor dit seizoen moet bijstellen. “We vechten dit seizoen niet om het kampioenschap, maar om de auto te begrijpen. Het enige waar we nu nog op kunnen hopen is dat we gedurende het jaar vooruitgang boeken”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen, die duidelijk niet happy is.

Weinig gemist

Russell reed een net zo anonieme sprintrace als zijn teamgenoot en kwam dan ook weinig in beeld. “Je hebt niet veel gemist”, grapt hij bij Viaplay. “Het was moeilijk. We hadden goede pace, maar we hadden niet de topsnelheid om ons een baan naar voren te vechten. Het was tricky, maar we hebben morgen nog meer kansen.”

Voor Russell voelden de banden ‘goed’, maar ‘niet bijzonder’. “Waarschijnlijker beter dan voor andere teams, maar zij doen het beter in andere aspecten. Morgen duurt drie keer zo lang en de banden zullen dan nog lastiger zijn, dus we zullen dan wel een betere kans hebben”, aldus de Brit.

Foto: Motorsport Images