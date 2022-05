Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton beginnen de Grand Prix van Monaco als zesde en achtste en hebben hun hoop daarom op een flinke regenbui gevestigd.

Anders, zo weet Hamilton, wordt het een optocht. “Dan kun je niets anders dan elkaar volgen. Ik hoop daarom dat zich een kans voordoet”, doelt hij voor de camera van Viaplay op bijvoorbeeld een slimme strategische zet of safetycar die gunstig uitkomt, of natuurlijk een regenbui.

De kans dat het zondag regent in Monaco, is behoorlijk. Volgens de laatste berichten ligt deze rond de zeventig procent, wat Hamilton zo zijn gehoopte kansen kan bieden. “Ik zou regen geweldig vinden. Onze auto is niet goed in de regen, maar het zou alsnog beter zijn dan een droge race.”

Russell rekent op regen

Teamgenoot Russell rekent zelfs al op regen. “Het komt eraan”, speelt hij bij Viaplay voor weerman. “Regen kan de race zeker spannend maken. Als je vooraan start in Monaco terwijl het regent, staat de druk erop en kun je fouten maken, terwijl wij juist meer risico kunnen nemen.”

Vanaf de zesde plaats valt er als Mercedes-rijder in zekere zin immers meer te winnen dan verliezen als het een chaotische race wordt, benadrukt Russell. “Ik wil in de top vijf komen – en het liefst winnen – maar als we een risico nemen en het niet goed uitpakt, is dat voor ons niet het einde van de wereld.”

