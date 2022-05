Na een hete en zonnige vrijdag kan de Formule 1 zich ook opmaken voor een warm weekend in Monaco. Maar: de kans op regen is niet van de lucht.

Dat blijkt uit de prognoses van verschillende weerdiensten. Volgens Weerplaza is het weerbericht voor de GP van Monaco nog hetzelfde als enkele dagen geleden. Dat betekent veel zon met een enkele wolk en zo’n 26 graden tijdens de kwalificatie, met een iets hogere gevoelstemperatuur.

Voor zondag voorspelt Weerplaza iets meer bewolking, maar soortgelijke temperaturen. Op race day is er een kleine kans op regen, maar zou het normaliter goed en droog toeven moeten zijn voor wie de race vanaf een jacht of een dure tribuneplaats gadeslaat. Vooral de champagne zou moeten stromen.

Regen tijdens de race?

De Formule 1 zelf spreekt in haar weerbericht voor de GP van Monaco ook van een warme zaterdag, met later wat wolkenopbouw. Voor zondag verschilt het weerbericht echter wel, met een redelijke kans op regen. Ian Ferguson, weerman van de BBC, sprak van de week over 40% kans op regen tijdens de race.

Weather.com rekent tot slot ook op een droge kwalificatie. Voor zondag haalt deze dienst voor haar weerbericht voor Monaco echter een regenicoontje tevoorschijn. Rond de tijd van de race zou de kans op regen zelfs tussen de 60 en 70% moeten liggen.

