Traditiegetrouw is de zaterdag van de Grand Prix van Monaco de belangrijkste dag. De startvolgorde bepaalt grotendeels de race en dus is de kwalificatie van levensbelang. Ferrari is sinds VT1 erg sterk maar zag hoe Sergio Pérez eerder vandaag met miniem verschil sneller was. Volg hier de ontknoping in de kwalificatie.

