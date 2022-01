Mick Schumacher zegt zich thuis te voelen in de Formule 1. Dat voelt wat vreemd voor de Duitser, aangezien hij dat gevoel niet in de juniorcategorieën heeft gehad.

Schumacher maakte vorig jaar als Formule 2-kampioen de overstap naar de Formule 1, waar hij de teamgenoot was van mede-Formule 2-coureur Nikita Mazepin. Hier en daar leerde Schumacher op de harde manier dat de Formule 1 alles behalve makkelijk is, maar de Duitser voelde zich al snel thuis in de Formule 1.

Lees ook: Geen simsessies voor Schumacher: ‘Leer nieuwe Haas pas bij wintertest kennen’

“Ik zou zeggen dat het aan mijn verwachtingen heeft voldaan”, vertelt Schumacher in een interview met Crash.net. “Ik ben er ook erg door gefascineerd omdat ik me er zo thuis voel. Dat is eigenlijk in geen enkele juniorcategorie zo geweest.”

Wat hem dan dat goede gevoel geeft, weet Schumacher niet helemaal. “Misschien de mensen, misschien het team. Uiteraard denk ik dat het te maken heeft met het feit dat ik me goed in mijn vel voel, me op mijn gemak voel in deze omgeving en ook op de baan. Ik denk dat al die dingen samen ervoor zorgen dat ik me erg thuis voel in dit kampioenschap.”

Lees ook: Binotto lovend over Schumacher: ‘Hij is constanter en sneller geworden’

In zijn eerste jaar heeft Schumacher met de Haas weinig kunnen laten zien. De Duitser was met de VF-21 veroordeeld tot de achterhoede omdat Haas de ontwikkeling van die auto al vroeg stopzette om zich te focussen op 2022. “We hebben dat al vrij vroeg geaccepteerd en we wisten wat er van de wagen verwacht werd en we hebben er allemaal naar gestreefd om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op 2022, waar we hopelijk in een positie komen waarin we elk weekend voor punten kunnen vechten.”