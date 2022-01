Mick Schumacher verwacht pas bij de eerste wintertest in Barcelona kennis te maken met zijn nieuwe Haas-bolide, want een virtuele impressie opdoen in de simulator zit er volgens hem niet in.

Dat komt dan, zo legt hij Auto, Motor und Sport uit, omdat Haas momenteel geen eigen simulator heeft. “Dat zou dit jaar wel moeten veranderen, maar ik denk dus dat ik pas tijdens de Barcelona-test voor het eerst met de nieuwe auto kan rijden.”

Haas’ 2022-bolide belooft daarbij behoorlijk anders te worden dan het 2021-exemplaar. Niet alleen door de regelrevolutie in de Formule 1, maar ook omdat Haas vorig jaar eigenlijk met een licht aangepaste 2020-auto reed. Haas ontwikkelde de VF-21 van 2021 verder ook niet door. Alle focus was op het ontwerp van 2022’s VF-22 gericht.

Grote vraag

Of dat zich ook gaat uitbetalen, zegt Schumacher, ‘is de grote vraag’. “Bij de andere teams werken immers ook geen clowns. Die weten ook wel hoe het werk”, weet hij op zijn beurt. “We moeten het dus maar zien. Hopelijk hebben wij echter vondsten op onze auto die op zijn minst een klein voordeel opleveren.”

Wat Schumacher verder hoopt, is dat hij in 2022 meer kan doen dan enkel met teamgenoot Nikita Mazepin vechten. Hij wil zich in de strijd mengen met meer van zijn collega’s. “Ik zin erop meer duels uit te vechten en hoop dat ik me komend seizoen op dat vlak kan ontwikkelen.”

