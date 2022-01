Na een tegenvallend debuutseizoen bij Haas heeft Mick Schumacher hoge verwachtingen voor het nieuwe seizoen. De Duitser stelt dat de nieuwe bolide er ‘zeer positief’ uit ziet en geeft aan dat hij ‘vrij nauw’ betrokken is bij de ontwikkeling van de auto.

Het was voor Schumacher geen gemakkelijk debuutseizoen. De Duitser was met de Haas tot de achterhoede veroordeeld en kon zichzelf vooral bewijzen door teamgenoot Nikita Mazepin te verslaan. Schumacher weet dat het dit jaar beter zou moeten zijn omdat Haas vroeg in 2021 de ontwikkeling van de bolide opgaf om zich volledig op het seizoen 2022 te richten. Voorlopig ziet het er ook goed uit, laat Schumacher weten.

Lees ook: Binotto lovend over Schumacher: ‘Hij is constanter en sneller geworden’

“De auto ziet er zeer positief uit, van wat ik zie en hoor”, wordt Schumacher geciteerd door Motorsport-Magazin. “Ik heb hoge verwachtingen. Hopelijk worden deze verwachtingen op het circuit waargemaakt.”

Schumacher heeft zelf niet stilgezeten. De Duitser heeft zich beziggehouden met de ontwikkeling van de auto op technisch vlak. Dat kon hij afgelopen jaar niet doen omdat hij net van de Formule 2 kwam, maar nu het wel kon heeft hij meteen de kans gegrepen om het team te ondersteunen waar het kan.

Lees ook: Race engineer onder de indruk van ‘kalmte en professionaliteit’ Mick Schumacher

“Het is iets dat me altijd heeft geïnteresseerd, hoe dingen in het algemeen werken, en vooral hoe een Formule 1-auto werkt”, geeft Schumacher aan. “Ik ben behoorlijk nauw betrokken bij de ontwikkeling van de auto voor 2022 en ik wil het gewoon begrijpen en zien, met alle Computer Aided Design-modellen en dat soort dingen. Er zijn zeker veel punten die ik graag wil analyseren aan het begin van het jaar”, besluit Schumacher.

Bestel het dubbeldikke kampioensnummer én het jaaroverzicht van FORMULE 1 Magazine hier en krijg deze gratis thuisbezorgd. Het jaaroverzicht en het kampioensnummer zijn ook los te bestellen.