De 22-jarige Mick Schumacher was vorig jaar weliswaar een rookie, maar in de cockpit viel daar voor zijn race engineer Gary Gannon over de radio weinig van te merken. “Mick heeft zijn emoties zeer goed onder controle.”

Lovende woorden volop ook van Gannon voor Schumacher in een uitgebreid en zeer interessant interview met Motorsport-Magazin. Hoewel de Amerikaan in dienst van het kleine team van Haas er niet omheen draait dat Schumacher als nieuwkomer natuurlijk nog het nodige te leren had, is hij zeer te spreken over zijn mindset.

Wat vooral indruk heeft gemaakt op Gannon (rechts op de foto), zijn de rust en kalmte die Schumacher etaleert. Sterker nog, hoewel hij de afgelopen jaren bij Haas met oudere en veel meer ervaren coureurs heeft gewerkt, was de zogenaamde etherdiscipline van Schumacher een stuk beter. Hetgeen ook weer zijn weerslag op Gannon had.

“Ik heb in het verleden wel stressvolle situaties meegemaakt met coureurs waarin hun nervositeit op mij oversloeg. Later analyseerde ik dan natuurlijk hoe ik dat beter had kunnen managen”, vertelt Gannon, die zegt zo ‘veel geleerd’ te hebben over hoe je een coureur ook als het tegenzit gefocust houdt. Het grappige, volgens hem? “Mick is zó professioneel, kalm en duidelijk. Daarom is het heel makkelijk hem dat voor te houden en zelf niet te stressen.”

Huiswerk

Waar Gannon zelf in voorgaande jaren nog wel eens zijn best moest doen het hoofd koel te houden, is dit voor en met Schumacher stukken makkelijker. “Mick gaat heel goed met zijn emoties om en heeft ze zeer goed onder controle.” Niet alleen dat, de jonge Duitser, de zoon van recordkampioen Michael Schumacher, werkt ook enorm hard. Hij doet zijn huiswerk niet alleen braaf, maar schroomt de details niet, zo is Gannon opgevallen.

Als voorbeeld wijst Gannon naar de notitieboekjes die alle Haas-coureurs volgens hem gebruiken. Deze staan vol met aantekeningen, bijvoorbeeld over bepaalde bochten. “Hoe diep hij erop ingaat en hoeveel informatie hij geeft, is voor ons ongekend.” Schumacher zelf vertelde de Frankfurter Allgemeine onlangs nog qua werklust een voorbeeld aan zijn vader te nemen. Of Gannon in 2022 weer met Schumacher werkt, weet hij nog niet, maar hij blijft wel bij Haas.

