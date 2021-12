Mick Schumacher vergelijkt zichzelf niet graag met andere coureurs, maar neemt wel graag een voorbeeld aan zijn vader, zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. “Ik krijg ook vaak van mensen te horen dat we erg hetzelfde zijn.”

Dat vertelt Schumacher in interview met de Frankfurter Allgemeine. Dat hij vaak met zijn vader wordt vergeleken, mag gezien de status van Schumacher senior geen verrassing zijn. Een goed voorbeeld doet ook voor Schumacher junior echter volgen: “Ik vergelijk mezelf niet graag met anderen. Ik volg liever mijn eigen weg. Maar ik zoek wel graag naar wat ik gemeen heb met mijn vader. Ik krijg ook vaak van mensen te horen dat we erg hetzelfde zijn.”

De jongere Schumacher heeft uiteraard veel respect voor wat zijn vader heeft bereikt. Drie kwaliteiten van de Rekordmeister die vooral indruk op hem hebben gemaakt, zijn ‘de energie, kracht en focus die hij had’. “Hij gaf altijd honderd procent voor zijn werk. Dat heeft veel indruk op me gemaakt. Ik geloof ook wel dat ik in dat opzicht wat van hem weg heb”, zegt de als harde werker bekendstaande Haas-coureur.

Hoewel Michael Schumacher zijn zoon voor zover bekend niet met raad en daad kan bijstaan als gevolg van het skiongeluk dat hij in 2013 had, heeft ‘het zoontje van’ wel een andere mentor gevonden in zijn twaalf jaar oudere landgenoot Sebastian Vettel. “Hij helpt me veel. Hij is mijn mentor, net zoals mijn vader voor hem was. We spreken veel met elkaar en hij geeft me vaak advies.”

Mick Schumacher heeft inmiddels ook zijn eerste Formule 1-seizoen achter de rug, met het kleine Haas. “Het is me meegevallen”, zegt Schumacher over de stap van de Formule 2 naar de Formule 1. “Ik voelde me goed in de auto, wat belangrijk voor mij is. De auto’s zijn een stuk sneller dan in de opstapklassen, wat ik fascinerend vind en ook precies is waar ik naar verlangde. Ik had al snel het gevoel dat ik deze snelheden aankan.”

