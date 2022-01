Ferrari-teambaas Mattia Binotto is lovend over Ferrari-junior en Haas-coureur Mick Schumacher. Binotto ziet dat de Duitser zich in het eerste jaar in de Formule 1 heeft verbeterd en daarbij constanter en sneller is geworden.

Schumacher werd in 2020 de Formule 2-kampioen en maakte vervolgens de overstap naar de Formule 1. De Duitser kon bij Haas niet uitblinken, maar was over het hele seizoen beter dan teamgenoot Nikita Mazepin, die meer moeite had om zich aan de Formule 1 aan te passen. Na zijn eerste seizoen kreeg hij onlangs te horen dat hij nog meer verantwoordelijkheden krijgt. Hij heeft voor dit jaar namelijk de reserverol bij Ferrari voor elf races, de andere races zal Antonio Giovinazzi de reservecoureur zijn. Dat Schumacher die verantwoordelijkheid erbij krijgt, heeft deels te maken met de verbeteringen die hij heeft laten zien, legt Ferrari-teambaas Mattia Binotto uit.

“Hij is een Ferrari-coureur, dat moeten we niet vergeten”, zegt Binotto in gesprek met RACER. “Hij maakt deel uit van de Ferrari Driver Academy. We hebben dat opleidingsteam om de volgende Ferrari-coureur te vinden. Als je het goed doet en je maakt daar deel van uit, dan krijg je zonder twijfel mogelijkheden.”

“Hij heeft al een seizoen in de Formule 1 gehad, dat is belangrijk”, vervolgt Binotto. “Mick heeft het goed gedaan gedurende het seizoen. Hij heeft zichzelf verbeterd. Niet alleen wat betreft de constantheid, maar ook de snelheid. Als je naar de laatste races kijkt, zie je dat hij een stuk dichterbij de auto’s voor hem kwam terwijl Haas de auto helemaal niet ontwikkeld had. Het feit dat hij meer in de buurt zat toont aan dat hij een goede stap vooruit heeft gezet wat betreft de snelheid”, besluit de Ferrari-teambaas.

