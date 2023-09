Mick Schumacher gaat naar alle waarschijnlijkheid een bijbaantje krijgen bij Alpine. De Duitser is namelijk in gesprek om een rol op zich te nemen in het WEC-team van het Franse merk. Dat bevestigt Alpine-teambaas Bruno Famin aan de media bij de Grand Prix van Japan.

Na twee enigszins teleurstellende jaren bij Haas werd Schumacher eind 2022 aan de kant geschoven voor landgenoot Nico Hülkenberg. Sindsdien staat Schumacher aan de zijlijn bij Mercedes als test- en reservecoureur. Het is de tweede keer dat er een Schumacher bij de Duitse renstal aanwezig is, nadat eerder al zijn vader Michael van 2010 tot en met 2012 voor Mercedes reed. Mick staat in deze rol erg dicht bij de Formule 1, maar zolang Lewis Hamilton en George Russell niet op de een of andere manier wegvallen, zal Schumacher slechts toeschouwer blijven.

Mercedes-teambaas Toto Wolff is intussen druk bezig met een nieuwe werkgever voor de Duitser vinden. De teambaas prijst Schumacher regelmatig aan in de media. Er werd een speciale deal met McLaren gesloten dat Schumacher daar ook als reservecoureur bij kan springen. Naar verluidt probeerde Wolff zelfs zijn voormalige rechterhand James Vowles te overtuigen om Schumacher naar Williams te halen als vervanger van Logan Sargeant. Recentelijk kondigde Wolff ook al aan dat mocht Schumacher een andere functie buiten de Formule 1 weten te vinden, hij dan nog steeds welkom is als reservecoureur bij Mercedes.

Functie bij Alpine

Dat laatste scenario lijkt nu enigszins realistisch te worden. Alpine-teambaas Bruno Famin bevestigt namelijk dat het team met Schumacher in gesprek is om hem in de Le Mans-auto te zetten. “Dit is een mooie kans voor beide kanten denk ik”, aldus Famin. “Voorlopig is het alleen nog maar een gesprek. Hopelijk kunnen we binnenkort een test voor hem organiseren.” Famin bevestigde vervolgens ook dat Schumacher niet de enige is die kans maakt op een plekje in het WEC-programma van het Franse team. Ook Formule 2-coureurs Jack Doohan en Victor Martins, beiden onderdeel van de Alpine Academy, gaan binnenkort een test draaien in de A242.