Haas F1-teambaas Günther Steiner is verbaasd dat zijn team in de laatste races van 2021 het gat wist te dichten naar teams als Williams en Alfa Romeo. Steiner benadrukt dat zijn team niet doorontwikkelde en dat de andere teams dus juist een grotere voorsprong moesten hebben: “Maar misschien werden zij langzamer.”

Het was geen gemakkelijk seizoen voor Haas. Het team gaf al snel het seizoen 2021 op en richtte alle pijlen op 2022. Met de nieuwe regels hoopt Haas weer terug te keren naar de vorm van 2018 en daarvoor, toen het zich meer in het middenveld liet zien. Daarvoor moest het in 2021 eerst de ellende doorstaan: het team scoorde nul punten en er waren weinig echte hoogtepunten te noemen voor het team, waar Mick Schumacher en Nikita Mazepin soms voor de verhitte momenten zorgden.

Weinig om over te juichen voor Haas dus, maar voor teambaas Günther Steiner blijft het belangrijk dat het personeel gemotiveerd blijft. “Je moet ervoor waken dat mensen zelfgenoegzaam worden, eraan wennen en dan niet meer hun best doen”, zegt Steiner tegen Motorsport.com. “Je moet ze vertellen dat ze niet iets slechts hebben gedaan en dat het allemaal beter zal worden, maar onze auto is gewoon niet doorontwikkeld. Het ligt ook voor de hand dat als je een jaar niks doet, het op deze manier eindigt”, aldus Steiner over de laatste plaats voor zijn team.

Hoewel Haas slechts één update meenam in 2021, wist het team plots in de laatste races van het seizoen in de buurt van Williams en Alfa Romeo te komen. “Ik kon het niet geloven dat we slechts een tiende of twee van het middenveld verwijderd waren. Ik snap dat niet, we hebben een auto die bijna twee jaar oud is. De rest had de voorsprong moeten vergroten omdat zij ontwikkelden. De laatste twee races waren vreemd. In Saoedi-Arabië, een lang circuit, kwamen we slechts anderhalve tiende tekort. In de race streden we met een van de Williamsen. Misschien werden zij langzamer?”, vraagt Steiner zich af.

