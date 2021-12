Het was met nul punten in 22 races een allesbehalve makkelijk seizoen voor Haas, maar voor teambaas Günther Steiner kwam dat niet als een verrassing. Zijn team heeft er ‘het beste van gemaakt’ en is erin geslaagd om dit seizoen te gebruiken als voorbereiding op de toekomst: “We zijn er klaar voor.”

Haas maakte er geen geheim van dat vanaf de eerste race van 2021 de focus op 2022 lag. Het team kwam in Imola met een kleine upgrade, maar Mick Schumacher en Nikita Mazepin moesten het daarna zonder updates stellen. Het Amerikaanse team was het hele seizoen de hekkensluiter en hoewel dat voor de coureurs natuurlijk frustrerend is, lag dat voor teambaas Günther Steiner in de lijn der verwachtingen.

“Het was een zeer uitdagend, zeer zwaar jaar, maar toen we eraan begonnen, wisten we dat dit eraan zat te komen”, zegt Steiner tegen RACER. “Het stelde niet teleur met de voorspellingen!”, grapt de teambaas, die voorspelde dat zijn team hekkensluiter zou zijn. Het team eindigde helemaal onderaan met nul punten. “Maar uiteindelijk zijn we er bijna doorheen en is er licht aan het einde van de tunnel.”

“Ik heb er alle vertrouwen in dat we kunnen staan waar we stonden voordat de pandemie toesloeg”, vervolgt Steiner. “Dit jaar was wat het was. We konden er niet veel aan doen, maar we hebben er het beste van gemaakt. Ik denk dat de twee coureurs zich heel goed ontwikkelden, het team bleef sterk en we maakten niet veel fouten. Dat is waar we dit jaar voor wilden gebruiken: om ons voor te bereiden op de toekomst. En we zijn er klaar voor”, besluit Steiner strijdlustig.

