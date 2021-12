Haas hoopt in 2022 een stap vooruit te zetten met een auto met een significante Ferrari-signatuur. Het kleine Amerikaanse team heeft tegenwoordig een soort dependance in Maranello, vol met voormalig Ferrari-personeel.

De band tussen Haas en Ferrari is al sinds voor Haas’ Formule 1-entree in 2016 zeer nauw. Ferrari is de technische partner van Haas, dat koopt wat het kan van de Italiaanse renstal. De afgelopen seizoenen is er door de concurrentie geregeld met argusogen naar de Haas-bolides gekeken. Zo had de eerste Haas, uit 2016, volgens haar rivalen wel erg veel Ferrari-DNA. De auto uit 2018 werd zelfs als ‘witte Ferrari’ omschreven.

Hoewel het chassis van de Haas-bolides door Dallara wordt gebouwd, heeft Haas steeds meer een eigen hand genomen in het ontwerp. Die ‘eigen hand’ heeft in 2022 echter wel een steeds duidelijker Ferrari-signatuur. “We hebben nu minder mensen in Italië bij Dallara zitten, al zijn ze nog wel betrokken, maar meer mensen in Maranello”, vertelt Haas-teambaas Günther Steiner Motorsport-Magazin.

Ferrari-personeel

Maranello is, zo mag bekend zijn, het thuis van Ferrari. Met de komst van de budget cap in de Formule 1, die in 2021 is ingegaan, is in Maranello een soort Haas-dependance neergezet. En deze is in overgrote mate gevuld met voormalig Ferrari-personeel. “We hebben ervaren krachten van Ferrari kunnen binnenhalen, omdat zij in hun personeelsbestand moesten snijden”, verwijst Steiner naar de budget cap. “Zo zijn er ervaren mensen op de markt gekomen.”

“Voor ons is dit uiteraard een voordeel”, stelt Steiner. De Haas-baas doet berichten over een massale uitloop van personeel bij het team verder nog af als ‘enigszins overtrokken’. “We hadden aan het eind van het jaar wat wisselingen, maar dat geldt voor elk team. Het was dit jaar wel wat meer dan voorheen. Dat komt denk ik omdat we nu zoveel races hadden en het een heel zwaar jaar was.” Maar, benadrukt hij: “Er is zeker geen sprake van een massa-vertrek.”

