Samen met Giedo van der Garde blikken vooruit op de beroemdste F1-race op de kalender: de Grand Prix van Monaco. Hij legt uit hoe het is om daar tussen de vangrails te racen en vertelt hoe je daar als coureur het verschil kunt maken qua setup. Verder neemt hij ons tien jaar terug in de tijd toen hij indruk wist te maken in het Prinsdom door met de matige Caterham in de kwalificatie Q2 te behalen. Ook vertelt mooie anekdotes, zoals die keer hoe hij met opzet zijn teamgenoot een slechte nacht bezorgde.

Uiteraard kijken we in de glazen bol en voorspellen we wie er gaat uitblinken in Monte Carlo dit weekend. Gaat Mercedes eindelijk indruk maken met het nieuwe updatepakket? Dit en meer in deze aflevering waarbij vanuit de redactie ook Frank Woestenburg en Bas Holtkamp aansluiten.

(Klik hier voor Spotify, Apple Podcasts, Google podcast of YouTube)



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."