Motorsport UK heeft in tegenstelling tot de FIA aangegeven dat het geen Russische of Belarussische coureurs toelaat bij motorsport-evenementen in het Verenigd Koninkrijk. Door dit besluit mag Nikita Mazepin niet in actie komen tijdens de Grand Prix van Engeland op Silverstone in juli.

David Richards van Motorsport UK heeft woensdag laten weten dat het bestuur een besluit genomen heeft met betrekking tot de oorlog in Oekraïne “De organisatie van Motorsport UK veroordeelt de oorlog van Rusland en Belarus met Oekraïne. We betuigen solidariteit en steun aan iedereen die door het aanhoudende conflict getroffen wordt.”

Motorsport UK geeft daarmee, in tegenstelling tot de FIA, wel gehoor aan de oproep van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om sporters uit Rusland en Belarus te weren van internationale evenementen. Het Verenigd Koninkrijk schort per direct de erkenning van licenties op die uitgegeven zijn door Rusland en Belarus.

“Het is onze plicht om alles te doen om deze ongerechtvaardigde invasie in Oekraïne een halt toe te roepen”, gaat Richards verder. “We willen de motorsportgemeenschap en onze collega’s over de hele wereld aanmoedigen de aanbelevingen van het IOC te omarmen.”