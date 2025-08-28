Stichting HandicapNL is in de aanloop naar de Dutch Grand Prix in Zandvoort uitgeroepen tot winnaar van de allereerste F1 Allwyn Global Community Award. De Nederlandse organisatie ontvangt een donatie van €100.000 als erkenning voor haar inzet om evenementen toegankelijk te maken voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking.

De prijs is in het leven geroepen door Formule 1 en partner Allwyn om lokale initiatieven te belonen die een positieve maatschappelijke bijdrage leveren. Een jury bestaande uit vertegenwoordigers van F1, Allwyn en de Nederlandse promotor van de Dutch GP kende de prijs toe aan HandicapNL vanwege de concrete impact die de stichting maakt bij grote evenementen, waaronder de Dutch Grand Prix. In Zandvoort zorgde de organisatie voor faciliteiten zoals toegankelijke douches, medische ruimtes, aangepaste toiletten, een prikkelarme zone en een speciaal platform langs het rechte stuk.

Met de donatie wil HandicapNL de komende jaren vier extra evenementen volledig toegankelijk maken en nog eens zes andere evenementen ondersteunen met advies en faciliteiten. Daarmee vergroot de stichting haar bereik en helpt ze bij het verbeteren van de toegankelijkheid voor de naar schatting twee miljoen Nederlanders met een beperking.

‘Een belangrijke stap’

Jan Willem Koopman van HandicapNL (foto boven, credit: F1.com)) ziet de erkenning als een belangrijke stap: “Ons doel is dat het normaal wordt dat mensen met een beperking een heel festival of evenement kunnen bijwonen, van begin tot eind. Dankzij deze Award kunnen wij dat doel dichterbij brengen.”

De F1 Allwyn Global Community Award maakt deel uit van een meerjarig partnerschap tussen Formule 1 en Allwyn. Later dit jaar zullen ook in de Verenigde Staten, Mexico-Stad en Las Vegas nog winnaars worden uitgeroepen, waarbij de nadruk ligt op bijdragen aan educatie, cultuur, welzijn en duurzaamheid.

