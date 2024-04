Nicky Catsburg is van mening dat je in de autosport het grijze gebied van het reglement moet opzoeken om te kunnen winnen. “Degene die wint, is degene die het beste valsspeelt”, zegt de IMSA-coureur in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

“Valsspelen klinkt altijd zo negatief, maar je moet echt op zoek naar dat grijze gebied. Waar kan ik wat doen wat ze niet kunnen vinden. Of waar kunnen ze me niet op pakken, maar waar wij wel de rest mee kunnen verslaan. Dat is overal in de autosport en gebeurt natuurlijk ook in de Formule 1”, meent de coureur die vorig jaar knap de 24 uur van Le Mans won in de GTE-klasse.

Dit laat met name in de juniorklassen zijn sporen na, weet Catsburg. “Daar zou alles gelijk moeten zijn, maar het is echt verschrikkelijk. Er worden daar echt carrières vernietigd op deze manier. Zo heb ik een keer voor een team gereden die dat grijze gebied opzocht en toen werd ik kampioen. Het jaar daarvoor reed ik voor een team dat dit niet deed, en toen werd ik geen kampioen. En als rijder deed ik niet zoveel anders hoor.”

In de podcast komt ook de wereld van de Amerikaanse autosport aan bod. Het showelement speelt daar een grote rol en de vraag is of de Formule 1 en het WEC hier nog iets van kunnen leren. Ook blikt Catsburg terug op zijn carrière en vertelt hij hoe je het beste een professioneel coureur kunt worden. Leerzaam luistervoer voor de aspirant coureur en ouders van de nieuwe Max Verstappen.

Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts of Google podcast. Vanuit de redactie sluiten Gerard Bos en Bas Holtkamp aan, mis het niet!



