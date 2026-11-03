Nico Rosberg neemt geen blad voor de mond over het gebekvecht tussen Ferrari-teamgenoten Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Na hun felle onderlinge duel tijdens de Grand Prix van Mexico waarschuwt de voormalig wereldkampioen dat de situatie verder uit de klauwen kan lopen als teambaas Frédéric Vasseur niet snel met duidelijke afspraken op de proppen komt.

Lewis Hamilton en Charles Leclerc vochten tijdens de openingsronde van de Grand Prix van Mexico om de leiding. In een fel duel kwam Leclerc uiteindelijk als eerste uit de strijd, maar daarbij miste hij een chicane en keerde hij via het gras terug op de baan. De Ferrari-coureur kreeg daarvoor in ronde 15 een tijdstraf van vijf seconden en viel uiteindelijk terug naar de vierde plaats.

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Hamilton eindigde als tweede, maar was tijdens de race meermaals duidelijk gefrustreerd over de gang van zaken. “Interessant genoeg is het altijd Charles’ schuld, nietwaar? Het is nooit Lewis’ schuld. De afgelopen paar keren, in Monza was het Charles, hier was het Charles”, begon de wereldkampioen van 2016 zijn betoog aan Sky Sports F1.

Ingrijpen

Rosberg, die uit eigen ervaring weet hoe ingewikkeld de onderlinge strijd tussen teamgenoten kan worden na zijn jaren bij Mercedes naast Hamilton, riep Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur op om duidelijke richtlijnen vast te leggen voor de onderlinge duels. “Echt waar, Fred Vasseur moet ingrijpen”, stelde Rosberg. “Zoals Lewis voor de race al zei, was er geen discussie over duidelijke racerichtlijnen tussen de twee. Die moeten er komen, anders blijft dit gebeuren.”

De Ferrari-coureurs wezen na afloop van de race naar elkaar. Hamilton verweet Leclerc dat hij een mogelijke één-twee voor Ferrari had gekost en riep op tot ‘serieuze gesprekken’ binnen het team. Volgens de Brit zullen vergelijkbare incidenten zich blijven voordoen als er niets verandert. Rosberg waarschuwt eveneens voor verdere escalatie. “Het wordt echt problematisch als de coureurs de zaken zelf in handen nemen, alle gemaakte afspraken negeren en het op de baan onderling uitvechten door de ander aan de kant te duwen. Dat kan heel snel gebeuren en eigenlijk zien we dat nu al een beetje.”

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