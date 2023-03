De Grand Prix van Oostenrijk staat in ieder geval nog vijf seizoenen op de Formule 1-kalender. Formula One Management heeft het contract met de lokale promotor – dat na de editie van 2023 zou aflopen – verlengd tot en met 2027.

De race in het Alpenland heeft een historie die al bijna zestig jaar teruggaat. De eerste officiële Oostenrijkse Grand Prix vond in 1964 plaats, op de voormalige luchthaven Zeltweg. Na een paar jaar afwezigheid keerde de race in 1970 terug, dit maal op de Österreichring, het circuit dat later de A1 Ring ging heten en tegenwoordig bekend staat als de Red Bull Ring.

Ondanks enkele onderbrekingen – de race werd niet verreden tussen 1987 en 1997 en van 2004 tot en met 2013 – is de Grand Prix vlakbij Spielberg uitgegroeid tot een van de smaakmakers van het seizoen. “De Grand Prix van Oostenrijk biedt de perfecte mix van een uitdagend circuit, snelle races en een prachtige locatie voor onze fans”, zegt Stefano Domenicali, de CEO van de Formule 1. “Ik ben blij dat we met deze nieuwe overeenkomst tot minstens 2027 terugkomen op de Red Bull Ring.”

De Grand Prix van Oostenrijk is inmiddels favoriet onder Nederlandse Formule 1-fans (Motorsport Images)

Mateschitz

Domenicali stond bij de bekendmaking van de contractverlenging stil bij de vorig jaar overleden Dietrich Mateschitz. De oprichter van het Red Bull-imperium kocht het zieltogende circuit in 2005 en in 2014 keerde de Formule 1 er terug. “We vieren dit jaar dat we al tien seizoenen terug zijn in Spielberg”, aldus Domenicali. “Ik wil iedereen bedanken die bij de renovatie betrokken is geweest en dan vooral de promotor en Red Bull. Ook wil ik Dietrich Mateschitz eren voor de liefde, passie en visie die hij in de Formule 1 heeft gebracht. Hij heeft gezorgd voor het aanhoudende succes van dit evenement en het enorme enthousiasme voor onze sport in Oostenrijk.”

