Vanaf nu ligt de nieuwe editie van FORMULE 1 Magazine weer in de winkels! In deze editie vind je een exclusief interview met Laurent Mékies, lees je over hoe FORMULE 1 Magazine werd opgericht en natuurlijk veel meer! Haal ‘m in de winkel of bestel online!

Ook in deze editie:

Max Verstappen superieur in Azië: ‘We kunnen al aan de wereldtitel gaan denken’

Reportage: De Chinese racehoop Zhou Guanyu is stijlicoon en filmster in eigen land

Column Robin Frijns: ‘Senna is voor altijd mijn idool. Maar Montoya ook’

Historie: Al het personeel van Coloni F1 paste in het slotjaar in één busje

Column Rob Kamphues: Tijd voor een nieuwe bandenoorlog in de Formule 1

Verder alles over de Grands Prix van Japan en China met de allermooiste fotografie

En nog veel meer! Deze editie van FORMULE 1 Magazine is vanaf donderdag te bestellen via deze link. Of haal de editie in de winkel, dan heb je ‘m gelijk in huis.