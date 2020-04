Nieuwe maatregelen treffen Belgische GP: ‘Geen sportwedstrijden tot eind augustus’

Een officiële bevestiging is er nog niet maar het kan niet anders dan dat de Grote Prijs van België niet doorgaat. Althans, als men op de originele datum van 30 augustus in het bijzijn van publiek op het circuit van Spa Francorchamps wil gaan rijden.

De Belgische regering heeft vanmiddag aangekondigd dat grote bijeenkomsten waaronder sportevenementen met publiek tot 31 augustus niet door mogen gaan in verband met de coronacrisis. Of de organisatie van de Belgische GP zonder publiek zou willen rijden, is niet bekend. Aangezien het evenement grotendeels in stand wordt gehouden door middel van publiek geld en kaartverkoop lijkt dat een onwaarschijnlijk scenario.

Ook Franse GP in het nauw

Eerder deze week kondigde de Franse regering een soortgelijk verbod af tot half juli waarmee de Franse Grand Prix in ieder geval niet op de geplande datum van eind juni kan plaatsvinden. En dat is een flinke streep door de rekening van de ambities van Liberty Media en F1.

Topman Ross Brawn kondigde vorige week nog aan dat een seizoen 18 á 19 races mogelijk zou zijn indien er in juli in Europa gestart zou kunnen worden. F1 zou bereid zijn dat deels achter gesloten deuren te doen en zelf het personeel in te vliegen. “Iedereen zal dan worden getest zodat er geen enkel risico is voor iedereen”, aldus Brawn tegen Sky Sports.

“We kijken naar een organisatorische structuur die ons de vroegst mogelijke start zou kunnen bieden. Maar er moet ook de mogelijkheid zijn om daarna door te gaan. Het heeft weinig zin om te beginnen en dan weer voor enige tijd te stoppen”, zei Brawn.

