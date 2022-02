Hoewel Carlos Sainz en Ferrari vorig jaar al hebben aangegeven verder te willen gaan, is er nog geen handtekening gezet onder een nieuw contract. De twee partijen zijn wel nog in gesprek over een contractverlenging.

Na de Grand Prix van Abu Dhabi sprak Sainz al de wens uit om zijn contract zo snel mogelijk te verlengen. De Spanjaard liet een sterke indruk achter bij Ferrari en versloeg in zijn eerste jaar voor de Scuderia direct teamgenoot Charles Leclerc. Sainz’ huidige contract loopt eind dit jaar af en dus moet er een contract komen als ze verder willen, maar vooralsnog is er nog geen handtekening gezet.

“Ik kondig aan dat er niks aan te kondigen is!”, grapt Sainz in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1. “Op dit moment zijn de discussies nog gaande.” Een handtekening ontbreekt dus nog, maar het lijkt slechts een kwestie van tijd te zijn. “Het is duidelijk dat Ferrari en ik blij zijn met de situatie en we in de toekomst willen blijven samenwerken. We hebben onszelf doelen gesteld om het zo snel mogelijk (afgerond) te hebben, maar op dit moment is er nog niks besloten.”

Sainz hoopt dit jaar de volgende stap te kunnen zetten nadat hij vorig jaar vooral moest wennen aan zijn nieuwe omgeving. “Ik ben meer dan klaar voor dit seizoen. Vorig jaar was geweldig voor mij omdat ik leerde hoe het team van binnenuit werkt en me zo aan te passen aan een nieuwe omgeving. Maar ik leerde ook over Ferrari als merk en hoe alles hier werkt. Dat was een geweldige ervaring voor mij. Nu is het tijd om het team naar het volgende niveau te tillen, om nog een stap te zetten. Als coureurs en team zijnde willen we meer succes in 2022.”

