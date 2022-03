Lando Norris en Pierre Gasly kijken erg uit om met de vernieuwde 2022-bolides in actie te komen op de klassieke circuits zoals Silverstone en Suzuka. De McLaren-coureur kijkt uit naar de hoge snelheid-circuits.

Norris denkt dat de nieuwe auto’s het racen een stuk spannender zullen maken. Hij heeft tegenover F1.com uitgelegd waarom hij zo enthousiast is om te racen op de hoge snelheid-circuits. “Ik kijk uit naar deze circuits, omdat daar de bochten zijn waar we in de afgelopen jaren de andere auto’s niet zo makkelijk konden volgen. Met de nieuwe wagens zou je veel dichterbij je voorganger moeten kunnen rijden. Op ciruits zoals deze moet dat goede en spannende races opleveren”, aldus de jonge Britse coureur.

AlphaTauri-coureur Gasly is het met Norris eens en is enthousiast om met de nieuwe auto te gaan racen. “Zoals Lando ook aangaf, lijken de auto’s erg goed te werken op hoge snelheid, daar worden we normaal gesproken het meest enthousiast van. Ik kijk daarom uit naar Silverstone, Suzuka, dat soort banen.” De Fransman denkt dat het close-racing voor veel adrenaline kan zorgen. “Dat is toch waar we altijd naar op zoek zijn”, voegt hij eraan toe.

