Lando Norris noteerde op de eerste testdag in Barcelona de snelste tijd, maar had dat liever niet gedaan. Sterker nog, de Brit had liever laatste gestaan: “Nu zullen de verwachtingen hoog zijn.”

Norris stond aan het einde van de eerste testdag bovenaan. De Brit reed met de MCL36 een rondetijd van 1:19.568 en was een halve seconde sneller dan Charles Leclerc. Norris reed zijn ronde echter op de zachtere C4-compound terwijl de overige teams vooral op de C3 en C2 hebben gereden.

“Ik wilde niet de snelste zijn, ik had liever laatste gestaan”, zei Norris na de eerste testdag. “Nu zullen de verwachtingen hoog zijn,” lacht Norris, “en denkt iedereen dat we geweldig zijn, maar ik denk dat wij gewoon een ander plan volgden dan de rest”, verklaart hij het verschil met de andere teams. Hij denkt dat de coureurs vandaag en morgen ‘veel sneller’ zullen zijn. “Het was nog steeds een goede dag. Wij hebben veel geleerd. Ik heb veel geleerd.”

Het was een prima dag voor McLaren, maar er waren toch even wat zorgen toen de bolide in de middag aan het einde van de pitstsraat stil kwam te staan. De problemen vielen echter mee en nadat de auto terug was geduwd naar de garage kon Norris weer door. “Het is nog vroeg. Het was de eerste dag en we hadden een paar problemen, maar meer niet.”

Norris reed uiteindelijk 102 ronden met de nieuwe bolide en merkte weinig verschil met de vorige generatie Formule 1-auto’s. “Ze verschillen niet veel. Natuurlijk verwachten mensen veel verschillen. Er zijn wat grotere en minder grote zaken. Het is niet dat de auto ineens twintig seconden sneller of langzamer zal zijn. De pace zal vergelijkbaar zijn, of net ietsje langzamer, omdat we zo vroeg in de ontwikkelingsfase zitten. Het is nog steeds een Formule 1-auto en het gaat nog steeds zo snel als vorig jaar. Die dingen kunnen niet zo erg veranderen. Het is gewoon het gevoel dat wat anders is, maar het is niets verrassends.”

