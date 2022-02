Lando Norris verwacht dat steeds meer simracers door zullen stromen naar echte autosport. De Brit is blij dat dit een goedkoper alternatief biedt voor mensen die het karten niet kunnen veroorloven, maar wel een carrière in de autosport nastreven.

Norris zit zelf regelmatig in de simulator die hij in zijn huis heeft staan en heeft sinds kort ook een esports-team, Quadrant. De Brit verwacht dat het simracen, dat in coronatijd populairder is geworden, in de toekomst het nieuwe karten kan worden. Ook omdat er al een voorbeeld is van een simracer die de opstap maakt naar de Formule 2: Cem Bölükbaşi. De Turk had al wat ervaring in de autosport, maar kwam in 2017 pas weer in de schijnwerpers door de Formule 1 eSports Series te winnen.

Lees ook: Waarom Norris ondanks interesse van andere teams bijtekende bij McLaren: ‘Duidelijk signaal’

“Het is iets dat we zeker vaker zullen zien”, zegt Norris in gesprek met GQ. “Ik denk dat dit het bewijs is. Ik ken Cem Bölükbaşi best goed. Ik weet dat hij hiervoor wel al wat geracet heeft, dus het is niet zo dat hij enkel aan simracen heeft gedaan en toen in de auto is gestapt. Maar je ziet steeds meer mensen in de esports komen omdat zij het karten niet kunnen veroorloven. Dat is ook waarom het zo goed is en waarom zoveel mensen dat doen. Het is gewoon omdat karten tegenwoordig zo duur is.”

Lees ook: Norris: ‘Wordt haast onmogelijk om Mercedes en Red Bull dit jaar te verslaan’

“Je ziet steeds meer mensen die beginnen met simracen en een kans krijgen om in GT’s, Formule 3- of Formule 2-bolides te rijden”, vervolgt Norris. “Ik denk dus dat ze zich alleen maar verder zullen ontwikkelen, en dat de kans dat mensen van simracen naar echt racen gaan alleen maar groter zal worden, zeker nu games en simulatieprogramma’s steeds realistischer worden. Dat zal alleen maar toenemen. Ik kijk er dus naar uit en ik kijk ernaar uit om via Quadrant hopelijk zelf deel uit te maken van deze evolutie.”

FORMULE 1 Magazine nr. 02 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen!