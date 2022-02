Lando Norris is de komende vier jaar van de markt. Dat de Britse belofte tot en met 2025 heeft bijgetekend bij McLaren is niet alleen ‘een duidelijk signaal’ dat hij in de plannen en het perspectief van het team geloof, maar een minstens net zo duidelijke boodschap aan andere teams dat zijn toekomst bij McLaren ligt.

Natuurlijk, erkent hij, voelde het wat gek om nadat hij in mei van 2021 al contractverlenging kreeg, nu alweer een nieuwe deal te doen. En uiteraard, bevestigt Norris, heeft hij daarbij ‘alle factoren’ overwogen, waaronder de situatie op de rijdersmarkt en de mogelijkheid dat er de komende jaren vacatures bij teams als Mercedes, Red Bull en Ferrari ontstaan. “Dat ik toch heb besloten bij McLaren te blijven, is denk ik een duidelijk signaal”, vertelt hij in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine.

Het is in de eerste plaats een signaal dat hij gelooft dat McLaren écht de weg naar boven heeft gevonden, en die weg het team daadwerkelijk terug naar de top zal leiden. “Uiteindelijk gaat het namelijk wel om mijn carrière”, zegt de 22-jarige Norris, die al wel op het podium heeft gestaan, maar nog naar zeges smacht en van titels droomt. Het liefst doet hij dat dus in het papaya-oranje – ‘ik wil zeges en titels winnen met dít team’, benadrukt hij – en dat acht hij ook mogelijk. “Ik weet zeker dat dat eraan komt.”

Opmars

McLaren, waar Zak Brown en Andreas Seidl aan het roer staan, is na een reeks rampjaren sinds pakweg 2019 aan een opmars bezig. Norris stapte dat jaar in bij het team, dat hem in 2017 al in haar talentenprogramma had opgenomen. Met een flinke reorganisatie achter de rug, een nieuwe windtunnel in aanbouw en de nodige investeringen, ziet het er volgens hem goed uit bij McLaren. Zeker met de regelrevolutie van 2022 en introductie van de budget cap in het achterhoofd.

McLaren-topman Brown met Norris.

Dat er met de komst van de nieuwe auto’s ook enige onzekerheid is over welk team waar staat, erkent Norris. Maar: “Ik maak me er geen zorgen over. Zelfs als dit een minder jaar wordt dan 2021, wat ik dus niet verwacht, denk ik dat we er over twee, drie seizoenen beter voor zullen staan. Ik weet zeker dat we ons dan terug aan het front melden, misschien nog wel meer dan we dit jaar al kunnen. Mijn vertrouwen is groot”, klinkt het inderdaad overtuigd.

Zekerheid en vertrouwen

Norris zelf ziet zijn vierjarige overeenkomst ook als ‘een sterk commitment wat betreft wat ik wil doen met dit team’. “Veel mensen hebben misschien iets van: ‘had vastgehouden aan je vorige deal'”, verwijst hij naar dat in de lente van 2021 ondertekende contract dat hem tot en met 2023 bij het team had gehouden. De nieuwe deal, tot en met 2025, draaide erom het team en hemzelf ‘een meer stabiele basis en vertrouwen te geven’. “Ik zie het als een voordeel”, zegt hij over de lange looptijd.

“Het biedt namelijk ook zekerheid”, vervolgt Norris. “Ik weet dat ik hier voor langere tijd zit, terwijl dat ook als een motivatie en boost voor het team en de engineers zal dienen. Dat soort dingen spelen ook mee als je elk laatste beetje performance wil vinden”, weet hij hoe belangrijk het is dat het team zo ziet dat hij vertrouwen in alle toekomstplannen heeft. Voor hemzelf speelt het sociale aspect ook mee. “Ik heb ook gekeken naar wat voor mij, ook op de langere termijn, het beste is als coureur en persoon.”

Geen Red Bull of Mercedes

Een ander signaal dat McLaren en Norris hebben afgegeven met de lange contractverlenging, is dat andere teams niet voor hem de markt op hoeven gaan. Norris bevestigt dat hij de (toekomstige) situatie op de rijdersmarkt ook zeker heeft overwogen. Sterker nog, er waren ook vorig jaar ‘wel wat gesprekjes’, verklapt hij. “Er werd hier en daar een beetje gesproken, maar verder ging het niet.” Met welke teams? “Dat kan ik niet zeggen, maar je kan het misschien wel raden.”

(tekst loopt door onder de foto)

Red Bull had, met oog op de toekomst, naar verluidt wel interesse in Norris.

De twee teams die in het gesprek met Norris worden geopperd, zijn de grote twee: Red Bull en Mercedes. Daar waren voor 2022 stoeltjes vrij, terwijl er ook de komende jaren wel vacatures te verwachten zijn. Norris gaat dus niet op namen in, maar beaamt: “Er zijn nu ongetwijfeld kansen voor andere coureurs om naar – bijvoorbeeld – een Red Bull of Mercedes te gaan. Wie weet had ik die anders gehad, misschien wel. Dat ik toch heb besloten bij McLaren te blijven, is denk ik een duidelijk signaal”, valt dat woord weer.

“Dat er dingen hadden kunnen spelen met andere teams, kan natuurlijk geen kwaad met oog op het salaris”, grapt Norris nog wel over zijn nieuwe deal, om gelijk serieus te vervolgen: “Het gaat me echter niet om geld. Het gaat me om plezier en het goede gevoel.” En dat heeft Norris bij McLaren gevonden. “McLaren heeft me naar de Formule 1 gebracht en ik wil de komende vier jaar hier zitten en van mijn tijd bij McLaren genieten.”