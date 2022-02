Vertrouwen in zijn team heeft Lando Norris zeker, maar of dat voor dit jaar genoeg zal zijn om Mercedes en Red Bull te verslaan betwijfelt hij. Succes op de lange termijn zit er wel degelijk in, benadrukt Norris, die daarvoor met name rekent op de verbeterde windtunnel.

Voor nu tasten de teams en coureurs nog in het duister. De shakedown in Barcelona en testdagen in Bahrein zullen wat meer duidelijkheid kunnen bieden, al zullen de teams pas echt losgaan in het eerste raceweekend. “We hebben nog geen idee welke teams het tegen elkaar zullen opnemen”, zegt Norris in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1. “Er is letterlijk niks dat kan zeggen of wij goed of slecht zullen presteren, op wat geruchten die je zal horen na dan.”

Lees ook: Waarom Norris ondanks interesse van andere teams bijtekende bij McLaren: ‘Duidelijk signaal’

Wat de nieuwe regels voor gevolgen zullen hebben voor McLaren, weet Norris dan ook niet. Wel gelooft hij volledig in zijn team. “Ik heb veel vertrouwen in iedereen bij McLaren, nu zij zo hard mogelijk werken”, geeft Norris aan. “Ze doen hun best om de trend van de afgelopen jaren voort te zetten. Of dat betekent dat we wat posities zullen winnen of dat we juist wat posities zullen verliezen, weten we niet. Maar dat betekent niet dat ik minder over het team denk, ik geloof nog steeds in het team”, aldus de Brit.

Norris tekende gisteren bij en zal tot en met 2025 bij McLaren blijven. Dat was volgens Norris een duidelijk signaal naar andere teams toe, die interesse hadden in de Brit. Hij weet dat het McLaren-project er een van de lange adem is, met name omdat het team werkt aan een verbeterde windtunnel. “Dan zullen de kansen voor ons als team, om meer te bereiken, komen.”

Lees ook: Norris genoot van duel met Ferrari: ‘Heeft ons scherp gehouden’

“Ik heb vertrouwen in het team voor dit jaar”, benadrukt Norris. “Of we in staat zullen zijn om races of zelfs de titel te winnen, is een vraag die te vroeg gesteld wordt. Soms moet je gewoon geduld hebben.” Toch weet Norris dat hij eerlijk moet zijn over de kansen van McLaren voor nu. “We weten dat het zonder de windtunnel extreem lastig wordt om teams als Mercedes en Red Bull, die op zo’n hoog niveau presteren, te verslaan. Haast onmogelijk, tenzij je echt geweldig bent op alle andere vlakken en daarmee kan compenseren voor het feit dat je niet een windtunnel hebt die goed genoeg is. Ik denk dat we dat punt nog niet bereikt hebben”, geeft Norris toe.

FORMULE 1 Magazine nr. 02 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen!