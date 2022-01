Het duel tussen McLaren en Ferrari vorig jaar heeft beide teams geholpen, stelt Lando Norris. De Brit zegt dat die strijd McLaren scherp heeft gehouden en ervoor zorgde dat het team naar alle beetjes ging zoeken om tijdswinst te boeken.

Norris had een prima seizoen met McLaren. De Brit pakte 160 punten, werd tweede in Monza en maakte, tot de enorme stortbui in de slotronden, een grote kans op de zege in Rusland. Hij scoorde 63 punten meer dan in 2020 en is dan ook zeer tevreden over zijn seizoen.

“Dit was absoluut mijn beste seizoen tot nu toe”, blikt Norris terug op 2021. “Dat is altijd een goede zaak, aangezien ik pas aan mijn derde seizoen bezig was. Ik heb veel bereikt, goede dingen gedaan voor het team en stond ook klaar voor het team toen we de kans kregen om op het podium te eindigen, punten te pakken en het gevecht met Ferrari zo lang mogelijk aan te gaan.”

“Van mijn kant, en voor het gehele team, is het een heel goed jaar geweest en we mogen blij zijn met wat we neergezet hebben”, voegt Norris toe. McLaren leek lange tijd de derde plek in het kampioenschap veilig te stellen, maar toen Ferrari het verbeterde hybridesysteem introduceerde slonk de voorsprong race na race. Dat McLaren vervolgens in drie races op rij slechts vier punten pakte, hielp daar niet bij. Uiteindelijk won Ferrari de strijd, al is voor Norris belangrijker dat McLaren dat duel heeft gehad.

“Dat heeft wel wat geholpen”, zegt Norris daarover. “Ze hielden ons scherp, ze bleven ons tot de limiet pushen en we probeerden de kleinste beetjes tijdswinst te vinden. Het was zeker goed voor ons, maar waarschijnlijk ook voor Ferrari. Het was geen gemakkelijk jaar voor hen. We hebben er allebei van geprofiteerd. Maar het was een lastig seizoen. We hadden een veel beter seizoen dan 2020, we stonden meer vooraan en het gat naar de rest van het middenveld was groter”, besluit Norris.

