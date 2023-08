Max Verstappen voldeed zaterdagmiddag tijdens de kwalificatie in Zandvoort aan de verwachting van hemzelf én die van het uitzinnige oranjepubliek: hij pakte pole position voor de Dutch GP. Dat gebeurde op een uiteindelijk droge baan, in wisselende omstandigheden met ook nog twee keer een rode vlag in Q3.



Lewis Hamilton, Fernando Alonso en McLaren-duo Lando Norris en Oscar Piastri – zij werden vooraf gezien als mogelijke uitdagers van Verstappen in de jacht op pole. Dat de Nederlander echter torenhoog favoriet was, was zonneklaar. En niemand die uiteindelijk het oranjefeestje wist te verpesten. Hamilton sneuvelde zelfs al in Q2, hij stelde met een dertiende plek extreem teleur in de Mercedes.

De grootste concurrent voor Verstappen bleek uiteindelijk Norris te zijn. Hij eindigde als tweede, maar wel op liefst een halve seconde. George Russell eindigde namens Mercedes als derde voor de verrassend sterke Alexander Albon in de Williams.

Verstappen, de afgelopen twee jaar winnaar in Zandvoort, vertelde in de aanloop naar de kwalificatie hoe hij daags ervoor moeite had met het team om de juiste set-up te vinden. “De balans in de auto was vrijdag niet goed, bochten naar links voelden anders dan naar rechts. Maar de raceruns zagen er goed uit.”

Jacht op overwinning

Dat hij vanaf pole start, maakt de missie om te winnen een stuk gemakkelijker. Het is moeilijk inhalen in Zandvoort en dus ziet het er goed uit voor de Nederlander in de jacht op zijn negende overwinning op rij. Als die er zondagmiddag komt, evenaart hij het record van de Duitser Sebastian Vettel.

Tijdens de race zal het naar verwachting droog zijn. Daarmee zijn de omstandigheden anders dan zaterdag. Die dag begon al met een natte en daardoor spectaculaire derde vrije training. In de kwalificatie was het aanvankelijk ook nat, maar het werd droger en droger en in Q3 konden de intermediates vervangen worden door slicks.

Guanyou Zhou (Alfa Romeo), Esteban Ocon (Alpine), Kevin Magnussen (Haas) en Valtteri Bottas (Alfa Romeo) maakten dat allemaal al niet meer mee. Met Alpha Tauri-debutant Liam Lawson, laatste, vielen zij af in de eerste sessie. Daarin kroop Charles Leclerc als veertiende door het oog van de naald met zijn Ferrari.

In Q2 was het door de opdrogende baan tot de laatste tel spannend. Uiteindelijk was Verstappen daarin de snelste, maar opvallender was de uitschakeling van Hamilton en juist het doorgaan van Logan Sargeant in de Williams.

VIDEO: Lecler zet de Ferrari in de muur en zorgt voor rode vlag

De Amerikaan zette in de openingsfase van Q3 zijn wagen vervolgens in de muur in de Gerlachbocht en zorgde zo voor een rode vlag. Na de hervatting deed Leclerc iets verderop iets soortgelijks, opnieuw betekende het code rood. In de laatste vier minuten kon Verstappen het toch al uitzinnige oranjepubliek vervolgens de langverwachte extra reden tot feestvieren geven: pole voor de Nederlander.

