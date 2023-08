Regen, wisselende wind, koeler dan gedacht: aan uitdagingen (of kopzorgen) geen gebrek bij coureurs, teams en publiek tijdens de derde vrije training in Zandvoort. Het was zoeken naar de limieten op een natte baan, met drie rode vlaggen tot gevolg. Toen de lucht ietwat opklaarde en de baan iets opdroogde, bleek Max Verstappen ook in een regenachtige sessie de snelste.

Na twee edities met louter zonneschijn, was het zaterdagochtend zover: regen tijdens de Dutch GP, voor het eerst een natte sessie in Zandvoort sinds de terugkeer op de kalender. Het past overigens naadloos in dit seizoen: al acht F1 Grands Prix op rij hebben de coureurs wel ergens tijdens een sessie te maken gehad met natte omstandigheden.

Aan de hand van tijden en uitslagen viel er niet veel zinnigs te zeggen over de verhoudingen onderling, of het moet zijn dat Max Verstappen ook op een natte baan vooral wat van McLaren te duchten lijkt hebben. Of de kwalificatie ook onder natte omstandigheden wordt verreden, valt overigens nog te bezien. De kans op droog weer is vooralsnog het grootst, aldus de weerstations.

De verraderlijke omstandigheden eisten al in de openingsfase van VT3 slachtoffers. Sergio Pérez ging in de Red Bull door het grind in de chicane, kort nadat teamgenoot Verstappen een hachelijk moment kende in de Hugenholtz. De Nederlander kwam ermee weg, maar Kevin Magnussen even later niet. Hij zette zijn Haas in de muur in die kombocht, een duur foutje met de eerste rode vlag tot gevolg.

Na de hervatting bleven er coureurs van de baan schieten: Charles Leclerc, Fernando Alonso en Esteban Ocon gingen rechtdoor in de Tarzanbocht, Pierre Gasly in de chicane. Het was logischerwijs het gevolg van het zoeken naar de limieten op een natte baan, iets waar niemand ervaring mee kon opdoen in Zandvoort de afgelopen jaren. Guanyou Zhou maakte het bonter: hij vloog met de Alfa Romeo de grindbak in. Wéér code rood.

Natte sessie

Die volgde eveneens aan het einde van de training, door een schuiver van Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander debuteerde bij AlphaTauri als vervanger van Daniel Ricciardo. Die brak vrijdag tijdens VT2 zijn middenhandsbeentje. Geen fouten maken, op de baan blijven en proberen zoveel mogelijk te leren; dat was wat Lawson moest doen. Het lukte slechts ten dele, maar de omstandigheden golden als excuus.

Dat de tijden in de slotminuten flink kelderden op de opdrogende baan, viel te verwachten. Verstappen bleek, ondanks een laat uitstapje in het grind, de snelste in de natte sessie. Maar na de levendige natte vrije training restte vooral de vraag of het tijdens de kwalificatie opnieuw regenachtig zal zijn.

