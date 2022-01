Volgens Lando Norris zien mensen na vorig seizoen pas in ‘hoe snel Carlos Sainz echt is’. Hij noemt zijn oud-teamgenoot zelfs ‘een van de beste Formule 1-coureurs’.

Norris was twee jaar lang de teamgenoot van Sainz bij McLaren. In het eerste jaar was Sainz duidelijk de sterkere met 96 punten tegenover de 49 punten voor Norris, maar dat werd een jaar later een stuk spannender. Sainz won die strijd nog eens, maar het verschil bedroeg in 2020 slechts acht punten. Na twee jaar McLaren maakte Sainz vorig jaar de overstap naar Ferrari, waar hij Sebastian Vettel verving. Ook daar liet hij direct een goede indruk achter door vóór teamgenoot Charles Leclerc te eindigen. Dat toont volgens Norris maar aan hoe goed zijn oud-teamgenoot is.

Lees ook: McLaren wil doorgaan met one-off liveries: ‘Maar moet speciaal blijven’

“Ik denk dat Carlos een van de beste Formule 1-coureurs is”, zegt Norris tegen Motorsport-Total. “Daardoor zag ik er niet zo goed uit, want hij is een extreem goede coureur. Hij heeft het heel goed gedaan. Ik denk dat ik een beetje in zijn schaduw stond omdat hij het geweldig deed.”

Lees ook: Sainz over 2022: ‘Ik stel me twee uitersten voor’

Volgens Norris zien mensen nu pas in hoe goed Sainz is omdat hij voor Ferrari rijdt en zichzelf beter in de schijnwerpers kan rijden. “Tot 2021 wist niemand hoe sterk hij was omdat hij in een Toro Rosso, Renault en McLaren zat”, legt Norris uit. “Steeds meer mensen beseffen nu waartoe hij in staat is.”

Bestel het dubbeldikke kampioensnummer én het jaaroverzicht van FORMULE 1 Magazine hier en krijg deze gratis thuisbezorgd. Het jaaroverzicht en het kampioensnummer zijn ook los te bestellen.