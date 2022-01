Carlos Sainz stelt zich voor 2022 twee uitersten voor. De Spanjaard ziet in het ene scenario één team profiteren van de nieuwe regels en daardoor domineren, maar in een ander scenario zouden er meerdere teams om de titel strijden. Dat laatste scenario is waar de Ferrari-coureur op hoopt.

De nieuwe regels voor 2022 bieden kansen voor teams die de afgelopen jaren wat achteraan hebben gebungeld, maar ook voor de teams in het middenveld die de kleine marges moesten zien te vinden voor de aansluiting met Mercedes en Red Bull. De auto’s zouden dit jaar een stuk dichter bij elkaar moeten liggen en ook het racen moet wat makkelijker gemaakt worden voor de coureurs, die minder last zullen hebben van de vuile lucht.

McLaren-ceo Zak Brown gaf aan dat hij niet verwacht dat er een dominant team zal zijn in 2022, maar Carlos Sainz houdt rekening met twee scenario’s. “Ik stel me twee uitersten voor”, zegt Sainz tegen AS over 2022. “Een team dat het plotseling voor elkaar krijgt en met een serieuze voorsprong wint. Of het andere uiterste, dat is een totaal gelijk seizoen, en dat is wat ik wil. In 2021 zagen we dat de coureurs het verschil maakten. Er waren vier auto’s die voor het wereldkampioenschap konden vechten en het zijn de coureurs die de rest hebben gedaan.”

Laurent Mekies, sportief directeur van Ferrari, heeft onlangs aangegeven dat het ‘naïef’ zou zijn om te denken dat Ferrari het gat naar Mercedes en Red Bull in 2022 kan dichten. Sainz hoopt dat Ferrari erin slaagt, maar verwacht ook niet dat het zomaar gebeurt. “Ik zou het graag denken, maar mijn hoofd zegt me dat deze teams zo goed zijn dat ze in staat zijn beide tegelijk te doen (focus op 2021 én 2022) en dat ze zeker aan de top zullen staan.”

