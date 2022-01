Carlos Sainz ziet zichzelf op de korte termijn niet zomaar vertrekken bij Ferrari. De Spanjaard zegt gelukkig te zijn bij het Italiaanse team en denkt niet dat hij ergens anders beter af is dan bij Ferrari.

Sainz maakte in 2021 de overstap naar Ferrari na twee jaren bij McLaren. De Spanjaard kon zich al snel meten met teamgenoot Charles Leclerc. Sainz pakte uiteindelijk meer punten dan de Monegask, al liep Leclerc volgens teambaas Mattia Binotto veertig punten buiten zijn schuld om mis.

Lees ook: Sainz: ‘Talent wordt wellicht onderschat door mijn reputatie als harde werker’

Het was hoe dan ook een goed jaar voor Sainz, die heeft genoten van het zijn van een Ferrari-coureur. Op de korte termijn wil hij dan ook niet aan een overstap naar een ander team denken. Zijn contract bij Ferrari loopt eind dit jaar af, maar Ferrari maakte er geen geheim van dat ze deze winter nog in gesprek zouden gaan met Sainz over een mogelijke contractverlenging.

Lees ook: Ferrari gaat met Sainz praten over toekomst: ‘Had een geweldig seizoen’

“Aangezien ik nog een jaar op mijn contract heb staan, heb ik geen haast”, zegt Sainz daarover in gesprek met AS. “Maar het is waar dat ik mezelf op dit moment op de middellange tot lange termijn nergens anders zie dan bij Ferrari. Ik ben gelukkig hier, ik geniet er enorm van en ik ga na elke race met een glimlach op mijn gezicht en een gevoel van trots om een Ferrari-coureur te zijn naar huis. En als je daar de goede resultaten aan toevoegt, denk ik niet dat ik ergens beter af ben dan bij Ferrari. Ik ben blij om hier te zijn”, aldus de Spanjaard.

Bestel het dubbeldikke kampioensnummer én het jaaroverzicht van FORMULE 1 Magazine hier en krijg deze gratis thuisbezorgd. Het jaaroverzicht en het kampioensnummer zijn ook los te bestellen.