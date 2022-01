Carlos Sainz waardeert het dat hij als een harde werker wordt gezien, maar sluit niet uit dat zijn talent daardoor soms wordt onderschat. “Zonder talent had ik me niet zo snel kunnen aanpassen aan een nieuwe auto.”

Dat stelt Sainz in gesprek met de Spaanse sportkrant AS, natuurlijk verwijzend naar hoe hij in zijn eerste Ferrari-jaar gelijk sterk presteerde. De Spanjaard versloeg zijn hoog aangeslagen teamgenoot Charles Leclerc op punten, terwijl hij van alle coureurs die van team wisselden in 2021 ook het snelst op gang was.

“Ik heb wellicht de reputatie van een werker in plaats van een talent”, is het Sainz niet ontgaan dat die perceptie van hem zowel binnen als buiten de paddock wel bestaat. “Waarom, weet ik echter niet”, erkent Sainz, die beaamt dat hij hard werkt, maar weet dat dit voor andere coureurs net zo goed geldt.

“Hoe hard je ook werkt, als je het talent niet hebt, zal je alsnog geen snelle kwalificatieronde kunnen neerzetten”, haalt Sainz aan. Dat sommigen denken dat hij alleen snel is omdat hij hard werkt, klopt dus zeker niet, benadrukt hij. “Zonder talent had ik me ook niet zo snel kunnen aanpassen aan een nieuwe auto.”

Lees ook: Sainz: ‘Hamilton en Verstappen zijn niet onverslaanbaar als je dezelfde auto hebt’

‘Wie mij kent, weet wat ik kan’

Gevraagd door AS of het hem stoort dat hij lang niet altijd in één adem wordt genoemd met coureurs als Leclerc, Lando Norris en George Russell als het gaat over de nieuwe generatie toppers, ontkent Sainz echter dat hij zich miskend voelt.

“De mensen die ertoe doen, tellen mij zeker mee. Vraag het anders maar aan Charles of Lando, die mijn telemetrie hebben gezien. Of de teambazen waarvoor ik heb gereden. Zij weten wat ik kan en schatten mij hoog in.” Hoe de buitenwereld over hem denkt, is echter niet iets waar Sainz zelf aan denkt. “Want wie mij kent, weet wat ik kan.”

De 27-jarige Sainz heeft de afgelopen seizoenen zijn visitekaartje ook wel afgegeven. In 2019 en 2020 finishte hij als zesde in het WK voor McLaren. In 2021 werd hij in zijn eerste Ferrari-jaar zelfs vijfde. De coureur uit Madrid staat inmiddels op 140 Grands Prix, met twee tweede plaatsen als beste resultaat.

Lees ook: Binotto denkt dat Leclerc vierde in het WK had kunnen zijn: ‘Verloor 40 punten’

Bestel het dubbeldikke kampioensnummer én het jaaroverzicht van FORMULE 1 Magazine hier en krijg deze gratis thuisbezorgd. Het jaaroverzicht en het kampioensnummer zijn ook los te bestellen.