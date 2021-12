Ferrari-coureur Carlos Sainz acht wereldkampioenen Max Verstappen en Lewis Hamilton niet onverslaanbaar, zolang je maar over gelijkwaardig materiaal beschikt. “Ik denk graag dat er tussen ons coureurs maar twee of drie tienden verschil zit.”

Dat het verschil op de tijdenlijst afgelopen seizoen daarentegen vaak ‘acht tienden tot een seconde was’, schrijft Sainz dan ook in grote mate toe aan de dominante auto’s waar Verstappen en Hamilton over beschikten. De Red Bull en Mercedes waren volgens Sainz simpelweg een klap beter dan, bijvoorbeeld, zijn eigen Ferrari.

“Met dezelfde auto kan je ze echter verslaan”, stelt Sainz desgevraagd in de Spaanse talkshow El Hormiguero. “Verstappen en Hamilton waren afgelopen jaar vaak acht tienden tot een seconde sneller per ronde, maar ik denk graag dat er tussen ons coureurs maar twee of drie tienden verschil zit”, verklaart Sainz zijn zelfvertrouwen.

“Hoe goed ze ook zijn”, prijst Sainz Hamilton en Verstappen, “zelfs als je een goede dag had, was het afgelopen jaar niet genoeg om ze te kloppen. Daarom hoop ik ook van harte dat het volgend seizoen allemaal een stuk meer gelijk is.” Sainz verwijst daarmee naar de regelrevolutie voor 2022. Volgend jaar worden er compleet nieuwe auto’s geïntroduceerd. Daar moet beter mee geracet kunnen worden, met het veld dat hopelijk ook dichter bij elkaar zit.

