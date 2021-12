Carlos Sainz baalt ervan dat er op sociale media steeds meer polarisatie te zien is tussen de fans van Lewis Hamilton en Max Verstappen. Volgens hem doet dat gevecht op sociale media ‘afbreuk aan het gevecht’ tussen de twee, terwijl de fans er juist van moeten genieten, stelt de Spanjaard.

De titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton gaat er op de baan al verhit aan toe, maar ook naast de baan zijn er dit seizoen genoeg gespreksonderwerpen geweest. Dat levert uiteraard discussies op sociale media op, al zijn die in veel gevallen de laatste tijd verre van vriendelijk te noemen. Daar baalt Ferrari-coureur Carlos Sainz van, aangezien zij als fan van de sport juist zouden moeten genieten van dit gevecht.

“Het is het ideale scenario voor de Formule 1”, zegt Sainz over de titelstrijd, die pas in de allerlaatste race beslist wordt. “Op zondagavond keek ik de herhaling van de race (in Saoedi-Arabië) terug om te zien wat er in godsnaam was gebeurd. Toen besefte ik hoe spannend dit duel is.”

“Helaas is er op sociale media veel polarisatie”, stelt Sainz vast. “Dat doet afbreuk aan het gevecht, als je die twee kanten zo met elkaar ziet vechten. We moeten meer van het gevecht zelf genieten, moge de beste coureur winnen. Daarom geef ik ook niet aan wie er gaat winnen, dat zorgt voor polarisatie. Het is niet logisch hoe het zo polariserend is. Ze hebben allebei een geweldig seizoen gehad, ik hoop dat ze het netjes houden in de laatste race voor de Formule 1. We zijn nog steeds een show, hopelijk kunnen ze dat ook geven in de laatste race”, besluit de Spanjaard.